У Житомирській області на міні підірвалася лісова охорона. Є загиблий
Автомобіль лісової охорони підірвався на міні в Житомирській області, в результаті загинула одна людина і ще одна поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливоник загинув на місці, а лісник цього ж лісництва отримав поранення. Він доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.
Нагадаємо, до цього подібний інцидент стався в липні 2022 року. Тоді машина рухалася по лісовій дорозі та наїхала на міну, в результаті двоє лісників загинули на місці. Ще шість робітників лісгоспу отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.