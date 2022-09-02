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У Житомирській області на міні підірвалася лісова охорона. Є загиблий

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Житомирська область, П'ятниця 02 вересня 2022 20:53
У Житомирській області на міні підірвалася лісова охорона. Є загиблий Фото: лісники підірвалися на міні в Житомирській області (facebook com MVS gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Автомобіль лісової охорони підірвався на міні в Житомирській області, в результаті загинула одна людина і ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливоник загинув на місці, а лісник цього ж лісництва отримав поранення. Він доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, до цього подібний інцидент стався в липні 2022 року. Тоді машина рухалася по лісовій дорозі та наїхала на міну, в результаті двоє лісників загинули на місці. Ще шість робітників лісгоспу отримали поранення різних ступенів тяжкості.

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