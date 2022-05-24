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Окупанти готуються відновити наступ на Харківському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські підрозділи відновлюють наступальні дії на Харківському та Слов'янському напрямках. Для цього проводять розвідку, а на окремих ділянках здіснюють обстріли.

Про це повідомлє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

"На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, війська РФ продовжують здійснювати спроби захоплення Харківської області, адже вона є важливим стратегічним регіоном.

Також відомо, раніше Генштаб повідомляв, що російські військові обстрілюють з авіації та артилерії Чорноглазівку, Прудянку, Дементіївку і Тернову Харьківської області. Таким чином ворог намагається не пустити ЗСУ на державний кордон.

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