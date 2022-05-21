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Обстрілює села з авіації та артилерії. РФ намагається завадити ЗСУ вийти на держкордон

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Харків, Субота 21 травня 2022 18:42
Обстрілює села з авіації та артилерії. РФ намагається завадити ЗСУ вийти на держкордон Фото: РФ обстрілює села у Харківській області
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстрілює з авіації та артилерії Чорноглазівку, Прудянку, Дементіївку і Тернову Харьківської області. Таким чином ворог намагається не пустити ЗСУ на державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, українські військові звільнили населений пункт Дементіївку Харківської області 18 травня.

Зазначимо, у Харківській області з початку контрнаступу ЗСУ вже звільнили 23 населені пункти. Російські війська посилили обстріл українських позицій, щоб стримати їх просування до кордону.

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