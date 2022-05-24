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Оккупанты готовятся возобновить наступление на Харьковском и Славянском направлениях, - Генштаб

Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские подразделения возобновляют наступательные действия на Харьковском и Славянском направлениях. Для этого проводят разведку, а на отдельных участках производят обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций.

"На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, войска РФ продолжают осуществлять попытки захвата Харьковской области ведь она является важным стратегическим регионом.

Также известно, ранее Генштаб сообщал, что российские военные обстреливают из авиации и артиллерии Черноглазовку, Прудянку, Дементьевку и терновую Харьковской области. Таким образом враг пытается не пустить ВСУ на государственную границу.

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