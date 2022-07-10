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ЗСУ знищили 6 російських складів боєприпасів на Донбасі

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Неділя 10 липня 2022 22:06
ЗСУ знищили 6 російських складів боєприпасів на Донбасі Фото: ЗСУ знищити 6 російських складів боєприпасів на Донбасі (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука у Telegram.

Так, ЗСУ ліквідували склади боєприпасів у:

  • Алчевську, Луганська область;
  • Шахтарську, Донецька область;
  • Чистяковову (Торез), Донецька область;
  • Іловайську, Донецька область;
  • Донецьку, у Київському районі;
  • Хрестівці (Кіровське), Донецька область.

Нагадаємо, сьогодні ЗСУ знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.

Окрім цього, українські військові знищили російську артилерійську батарею.

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