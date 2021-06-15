Окупанти на Донбасі агітують підлітків брати участь у виборах до Держдуми РФ, - розвідка
Відповідно до інформації Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупанти прийняли рішення активізувати агітацію серед населення з метою заклику взяти участь в майбутніх виборах до Держдуми РФ. Під виглядом реклами, окупанти продовжують нав’язують антиукраїнські настрої на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Як зазнає міністерство, проросійські бойовики запровадили активну пропаганду серед тамтешніх підлітків, які до початку осені поточного року стануть повнолітніми.
"Метою є оформлення документів для отримання підлітками російського громадянства та залучення їх до голосування на виборах до держдуми РФ", - пише пресслужба.
Нагадаємо, що окупаційна влада в окремих районах Донбасу прийняла рішення скоротити значну кількість навчальних закладів в поточному році.
Зокрема, РБК-Україна розповідало про те, як російські окупанти блокують виїзд більше ніж 60 тисячам учням 9 та 11 класів на підконтрольну Україні територію.
Також, вже стало відомо, як абітурієнтам з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів.