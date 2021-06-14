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Окупанти в Донецьку порушують права 60 000 дітей: в Україні завели справу

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Києва, Понеділок 14 червня 2021 13:40
Окупанти в Донецьку порушують права 60 000 дітей: в Україні завели справу Фото: діти з ОРДЛО не можуть потрапити до України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада окремих районів Донецької області блокує виїзд десятків тисяч випускників на підконтрольну Україні територію. Через порушення права на освіту відкрито кримінальну справу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті офісу генпрокурора.

Повідомляється, що справу відкрито за статтею "порушення законів і звичаїв війни". За даними української сторони, окупанти обмежили виїзд неповнолітніх на підконтрольну Україні територію.

У повідомленні йдеться, що фактично єдиною можливістю виїзду дітей старше 14 років є оформлення російських або місцевих "паспортів". Офіс генпрокурора розцінює це як порушення права дітей на освіту, оскільки для випускників 9 і 11 класів з Криму і ОРДЛО почалася вступна кампанія до вишів України.

Як повідомив в Twitter заступник голови Офісу генпрокурора Гюндуз Мамедов, окупанти порушують права 60 000 випускників 9 та 11 класів.

Відзначимо, за офіційними даними, до введення таких обмежень в 2019 році в українські виши вступили 1 600 дітей з окупованої частини Донбасу і 265 дітей з Криму. А, наприклад, в 2016 році, 850 дітей з ОРДЛО і 153 з Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжила прийом документів на підготовчі курси для абітурієнтів, яких не випускають з окупованого Донбасу.

РБК-Україна писало, як діти з окупованих територій Донбасу і Криму можуть вступити до українських вишів.

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