Окупанти на Донбасі закривають школи та училища, - Денісова
Окупаційна влада в окремих районах Донбасу закриває школи і профтехучилища, технікуми і виші. На цей рік заплановано істотне скорочення числа навчальних закладів.
Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами, в 2021 році на окупованому Донбасі будуть закриті і оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стахановський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій і дизайну Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької Академії управління.
Також у містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 - реорганізовані.
"Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію", - зазначила Денісова.
Вона також закликала місії ООН та ОБСЄ відреагувати на ці факти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в окремих районах Донецької області блокують виїзд десятків тисяч випускників. У зв'язку з цим в Україні відкрили кримінальну справу.
Вже стало відомо, що МОН може продовжити терміни вступу на бюджет для дітей з окупованих територій.