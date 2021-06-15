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Окупанти на Донбасі закривають школи та училища, - Денісова

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 15:59
Окупанти на Донбасі закривають школи та училища, - Денісова Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в окремих районах Донбасу закриває школи і профтехучилища, технікуми і виші. На цей рік заплановано істотне скорочення числа навчальних закладів.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, в 2021 році на окупованому Донбасі будуть закриті і оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стахановський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій і дизайну Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької Академії управління.

Також у містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч і Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 - реорганізовані.

"Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію", - зазначила Денісова.

Вона також закликала місії ООН та ОБСЄ відреагувати на ці факти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в окремих районах Донецької області блокують виїзд десятків тисяч випускників. У зв'язку з цим в Україні відкрили кримінальну справу.

Вже стало відомо, що МОН може продовжити терміни вступу на бюджет для дітей з окупованих територій.

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