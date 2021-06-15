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Оккупанты в Донбассе агитируют подростков участвовать в выборах в Госдуму РФ, - разведка

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Донбасс, Вторник 15 июня 2021 18:00
Оккупанты в Донбассе агитируют подростков участвовать в выборах в Госдуму РФ, - разведка Фото: Российские оккупанты активизировали агитацию среди молодежи (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупанты приняли решение активизировать агитацию среди населения с целью призыва принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ. Под видом рекламы, оккупанты продолжают навязывают антиукраинские настроения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как уточняет министерство, пророссийские боевики ввели активную пропаганду среди местных подростков, которые к началу осени текущего года станут совершеннолетними.

"Целью является оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечения их к голосованию на выборах в Госдуму РФ", - пишет пресс-служба.

Напомним, что оккупационная власть в отдельных районах Донбасса приняла решение сократить значительное количество учебных заведений в текущем году.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, как российские оккупанты блокируют выезд более чем 60 тысячам ученикам 9 и 11 классов на подконтрольную Украине территорию.

Также, уже стало известно, как абитуриентам из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы.

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