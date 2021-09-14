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Росія запустить потяги з ОРДЛО для голосування на виборах до Держдуми

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Донбас, Вівторок 14 вересня 2021 15:55
Росія запустить потяги з ОРДЛО для голосування на виборах до Держдуми Фото: Росія збільшить кількість поїздів з ОРДЛО для голосування на виборах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на період голосування на виборах до Держдуми запустять додаткові поїзди для вивезення жителів ОРДЛО в Росію. Таким чином окупанти планують збільшити кількість тих, хто проголосував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Східну правозахисну групу".

Джерела правозахисників повідомили, що в період з 17 по 19 вересня бойовики запустять електрички для оперативного підвезення жителів ОРДЛО на станцію Успенська. Там вони будуть пересідати в автобуси і слідувати в Матвєєво-Курганський район РФ (Ростовська область).

Таким чином проросійські бойовики планують збільшити кількість тих, хто проголосував на виборах до Держдуми РФ.

Електричка курсуватиме кожні дві години. Списки на перевезення складають так звані "інформаційні центри" окупантів.

Як пишуть сепаратистські ЗМІ, 17-19 вересня буде організовано залізничне сполучення до станції Успенська з наступних окупованих міст: Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Зугрес, Іловайськ і Амвросіївка.

Нагадаємо, раніше правозахисники повідомили про плани бойовиків закрити кордон з Росією на період виборів. Пропускати будуть тільки тих, хто має російський паспорт і їде проголосувати.

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