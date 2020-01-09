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"ДНР" почала конфіскацію авто з українськими номерами

Новини » Суспільство     09.01.2020 - 15:22
"ДНР" почала конфіскацію авто з українськими номерами
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

З початку року в окупованих районах Донецької області конфіскували 7 авто

Самопроголошена "Донецька народна республіка" почала конфіскацію автомобілів з українськими номерами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Східної правозахисної групи".

Повідомляється, що незаконні збройні формування так званої "Народної міліції" почали конфіскацію транспортних засобів з автомобільними номерами України. До цього на окупованому Донбасі зобов'язали власників "перереєструвати" авто, які перебувають у цих районах.

"Для тих водіїв, хто відмовлявся проходити реєстрацію та отримувати номери, були розроблені штрафні санкції, в тому числі й конфіскація автомобіля. Нам відомо про 7 випадків конфіскації автомобілів у період з 01.01.2020 до 08.01.2020, але ці дії зафіксовані тільки на території ОРДО", - йдеться в повідомленні.

В окремих районах Луганської області "перереєстрацію" продовжили до березня 2020 року.

Нагадаємо, українська розвідка ще влітку 2017 року повідомляла, що самопроголошена "Донецька народна республіка" почала штрафувати місцевих автовласників за українські номерні знаки.

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