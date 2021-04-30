Окупанти в ОРДО слідом за банками "націоналізували" держвласність України

Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) "націоналізувала" нерухомість , яка є державною власністю України. Це стосується і муніципальної власності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті так званого "парламенту ДНР".

Повідомляється, що окупанти розцінюють українську державну власність в ОРДО як таку, власники якої "відсторонилися від обов'язку її утримання".

Новим "законом" нерухомість, яка була у державній власності України або комунальній власності територіальних громад, визнається "націоналізованою". Також окупанти визначили порядок оформлення "документів" на цю нерухомість.