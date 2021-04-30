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Окупанти в ОРДО слідом за банками "націоналізували" держвласність України

Новость на русском → Донецьк, П'ятниця 30 квітня 2021 15:49
Окупанти в ОРДО слідом за банками "націоналізували" держвласність України Фото: окупанти в Донецьку провели "націоналізацію" (wikimedia.org by Brücke-Osteuropa)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада окремих районів Донецької області (ОРДО) "націоналізувала" нерухомість, яка є державною власністю України. Це стосується і муніципальної власності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті так званого "парламенту ДНР".

Повідомляється, що окупанти розцінюють українську державну власність в ОРДО як таку, власники якої "відсторонилися від обов'язку її утримання".

Новим "законом" нерухомість, яка була у державній власності України або комунальній власності територіальних громад, визнається "націоналізованою". Також окупанти визначили порядок оформлення "документів" на цю нерухомість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти окремих районів Донецької області "націоналізували" майно українських банків. Також вони нібито "списали" кредити, які взяли жителі окупованих територій до 14 листопада 2014 року.

Минулого року в МЗС заявляли, що Україна має намір судитися з Росією через "націоналізацію" на Донбасі.

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