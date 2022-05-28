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Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

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Субота 28 травня 2022 13:11
Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя Фото: Знищена російськими окупантами церква у Заворичах (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Від знищеної вщент історичної споруди залишилися тільки підмурки

Росія продовжує руйнувати історичну спадщину в Україні. Так, під час окупації Київської області у березні російські окупанти знищили ще одну історичну споруду - Георгіївську церкву у селі Заворичі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Facebook-допис дослідника, краєзнавця та засновника організації "Україна Інкогніта" Романа Маленкова. На опублікованих фото він показав масштаби руйнувань пам'ятки.

"У селі Заворичі росіяни спалили Георгіївську церкву 1873 року побудови.
Заворичі - одне із найстаріших поселень України. Вважається, що його заснував князь Володимир у 980 році. Церкву тут збудували 1873 році, а 7 березня 2022 року її повністю спалили російські окупанти. Залишилися лише підмурки та купа горілого заліза із даху", - пише Маленков.

Село, де був розкішний палац та парк

Село Заворичі розташоване за 20 кілометрів від Броварів у північно-східному куті району. Тут є сільська рада. У селі мешкає 2200 осіб, йдеться у описі населеного пункту на сайті "Україна Інкогніта".

Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

Фото: Від церкви залишилися тільки згорілі підмурки (Роман Маленков)

"Офіційно село було утворене у 980 році князем Володимиром Великим. Князь збудував тут Заворицьке городище, що входило у Трубізьку оборонну лінію. Ймовірно, раніше село називалося Заворотичі. Із назвою пов’язана легенда про трьох братів-богатирів, які зібрали місцеве ополчення і завернули тут татарське військо", - говориться у публікації.

Відомо, що із 16 століття аж до 1917 року Заворичі належали відомому роду білоруських шляхтичів – Оскеркам. У історичних джерелах пишуть, що останній представник роду на початку 20 століття спорудив у Заворичах палац, навколо якого також спроектували й збудували красивий та розкішний парк. На жаль, палацу до сьогоднішнього дня не збереглося. Є тільки залишки садиби Оскерків.

Снаряд влучив прямо у купол, церква загорілася

Церква Святого Георгія у Заворичах була споруджена у 1873 році.

Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

Фото: Так виглядала церква до приходу "руського міра" (Іван Биков/wikipedia.org)

7 березня 2022 року, у розпал вторгнення Росії в Україну, церква святого Георгія була знищена ударом артилерії окупантів. Церква відразу загорілася: снаряд влучив прямо у купол. Паркан храму росіяни розстріляли з кулемета.

Нагадаємо, у ще одному селі на Київщині окупанти чотири рази вистрілили у храм з унікальними розписами, після чого той згорів дотла.

Також, відступаючи з Тростянця на Сумщині, окупанти підпалили пам'ятку національного значення.

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