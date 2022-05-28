Згоріла від удару артилерії. Окупанти знищили на Київщині ще одну церкву 19 сторіччя

Від знищеної вщент історичної споруди залишилися тільки підмурки

Росія продовжує руйнувати історичну спадщину в Україні. Так, під час окупації Київської області у березні російські окупанти знищили ще одну історичну споруду - Георгіївську церкву у селі Заворичі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Facebook-допис дослідника, краєзнавця та засновника організації "Україна Інкогніта" Романа Маленкова. На опублікованих фото він показав масштаби руйнувань пам'ятки.

"У селі Заворичі росіяни спалили Георгіївську церкву 1873 року побудови.

Заворичі - одне із найстаріших поселень України. Вважається, що його заснував князь Володимир у 980 році. Церкву тут збудували 1873 році, а 7 березня 2022 року її повністю спалили російські окупанти. Залишилися лише підмурки та купа горілого заліза із даху", - пише Маленков.

Село, де був розкішний палац та парк

Село Заворичі розташоване за 20 кілометрів від Броварів у північно-східному куті району. Тут є сільська рада. У селі мешкає 2200 осіб, йдеться у описі населеного пункту на сайті "Україна Інкогніта".

Фото: Від церкви залишилися тільки згорілі підмурки (Роман Маленков)

"Офіційно село було утворене у 980 році князем Володимиром Великим. Князь збудував тут Заворицьке городище, що входило у Трубізьку оборонну лінію. Ймовірно, раніше село називалося Заворотичі. Із назвою пов’язана легенда про трьох братів-богатирів, які зібрали місцеве ополчення і завернули тут татарське військо", - говориться у публікації.

Відомо, що із 16 століття аж до 1917 року Заворичі належали відомому роду білоруських шляхтичів – Оскеркам. У історичних джерелах пишуть, що останній представник роду на початку 20 століття спорудив у Заворичах палац, навколо якого також спроектували й збудували красивий та розкішний парк. На жаль, палацу до сьогоднішнього дня не збереглося. Є тільки залишки садиби Оскерків.

Снаряд влучив прямо у купол, церква загорілася

Церква Святого Георгія у Заворичах була споруджена у 1873 році.

Фото: Так виглядала церква до приходу "руського міра" (Іван Биков/wikipedia.org)

7 березня 2022 року, у розпал вторгнення Росії в Україну, церква святого Георгія була знищена ударом артилерії окупантів. Церква відразу загорілася: снаряд влучив прямо у купол. Паркан храму росіяни розстріляли з кулемета.

Нагадаємо, у ще одному селі на Київщині окупанти чотири рази вистрілили у храм з унікальними розписами, після чого той згорів дотла.

Також, відступаючи з Тростянця на Сумщині, окупанти підпалили пам'ятку національного значення.