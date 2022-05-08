Окупанти знищили Георгіївський скит Святогірської лаври
Російські окупанти знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври Української Православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). По храму завдали артилерійського удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрія Кочевенка.
"Рашисти прицільним пострілом знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври Московського патріархату", - повідомив Кочевенко у своєму Facebook.
Український військовий записав відео зруйнованого храму. На кадрах видно практично повністю знищену будівлю скиту.
"Розруха і смерть - єдине, що несе "руський мир", навіть тим, хто його чекав. Це була прекрасна церква, вибачте", - додав він.
Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври знаходиться в селі Долина Донецької області. Заснований в середині XIX століття.
Нагадаємо, війна в Україні почалася 24 лютого. Практично з перших днів російської агресії під ворожі удари потрапили православні храми. Так, на початку березня стало відомо про знищення двох Церков у Житомирській та Київській областях.
Зазначимо, на тлі підтримки Московським Патріархатом війни в Україні більшість українців виступають за жорсткі заходи щодо УПЦ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.