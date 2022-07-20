Окупанти вдень обстріляли Сумську область: фото наслідків
У середу, 20 липня, опівдні російські окупанти знову обстріляли Сумську область. Вже другий раз з початку доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Сьогодні опівдні по одному із сел Есманьської громади росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії. З них - одне пряме потрапляння у сільський громадський туалет", - написав він.
Також, за словами очільника регіону, також пошкоджена церква та лінії електропередач.
Б'ють по туалету не вперше
Так, у травні окупанти випустили високоточну ракету зі стратегічного бомбардувальника в будиночок громадського туалету на пляжі в Одеській області.
...і по церквах
7 березня, у розпал вторгнення Росії в Україну, церкву святого Георгія на Київщині було знищено ударом артилерії окупантів. Церква одразу спалахнула: снаряд потрапив прямо в купол. Паркан храму росіяни розстріляли з кулемета.
Нагадаємо, у ще одному селі на Київщині окупанти чотири рази вистрілили у храм з унікальними розписами, після чого той згорів дотла.
Також російські окупанти обстріляли храм у Рубіжному Луганській області. Поранення отримали двоє священиків.
Окрім того, російські окупанти знищили Свято-Георгіївський скит Святогірської лаври Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). По храму завдали артилерійського удару.
І це лише декілька прикладів.
Як повідомлялося, російські війська вранці, 20 липня, обстріляли Шосткинський район Сумської області. Окупанти застосували міномети.
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