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Окупанти дев'ять разів зривали "тишу" на Донбасі: били з протитанкових гранатометів

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Донбас, Неділя 13 червня 2021 08:13
Окупанти дев'ять разів зривали "тишу" на Донбасі: били з протитанкових гранатометів Фото: бойовики на Донбасі три рази відкривали вогонь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 12 червня, на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, бойовики тричі відкривали вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Піски вівся вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Луганського противник здійснював обстріл позицій підрозділів ОС з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з Новотошківським окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганської області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Ордан-3м" з перетином лінії розмежування. БПЛА був пригнічений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 ранку, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики влаштували навчання і стріляли з танків. Про це повідомили в ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий. Він родом з Мукачева.

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