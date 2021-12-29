Росія вимагає визнати "Супутник" для відкриття КПВВ: у Кабміні відмовилися

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна не визнаватиме російську вакцину від коронавірусу "Супутник" в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. Оскільки у країни є можливості забезпечити вакцинацію громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян. Питання про те, щоб визнати "Супутник" або "Супутник Лайт" взагалі не стоїть", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Росія запропонувала відкрити всі КПВВ на Донбасі за умови визнання Російської вакцини та документів про вакцинацію.

Зазначимо, що КПВВ на Донбасі повноцінно не працюють з весни 2020 року.