ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія вимагає визнати "Супутник" для відкриття КПВВ: у Кабміні відмовилися

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 17:38
Росія вимагає визнати "Супутник" для відкриття КПВВ: у Кабміні відмовилися Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна не визнаватиме російську вакцину від коронавірусу "Супутник" в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. Оскільки у країни є можливості забезпечити вакцинацію громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину. У нас є можливість забезпечити вакцинацію на КПВВ наших громадян. Питання про те, щоб визнати "Супутник" або "Супутник Лайт" взагалі не стоїть", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Росія запропонувала відкрити всі КПВВ на Донбасі за умови визнання Російської вакцини та документів про вакцинацію.

Зазначимо, що КПВВ на Донбасі повноцінно не працюють з весни 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КПВВ Ірина Верещук Вакцина від коронавірусу
NEWS
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
Стало відомо, скільки дітей загинули від початку війни на Донбасі
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою