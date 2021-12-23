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"Несподівана заява". Росія пропонувала відкрити КПВВ на Донбасі, але з умовою

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 16:30
"Несподівана заява". Росія пропонувала відкрити КПВВ на Донбасі, але з умовою Фото: представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Ілона Свиридова

На вчорашніх переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі на період зимових свят. Але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID на окупованих територіях російською вакциною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Донецька в українській делегації в ТКГ Сергія Гармаша в ефірі "24 каналу".

"Вони виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалася оптимістичною", - зазначив він.

Він пояснив, що пропонувалося з 30 грудня по 10 січня відкрити всі КПВВ, якщо Україна визнає документи про вакцинацію і російську вакцину. У той же час він підкреслив, що питання російських вакцин - це не компетенція ТКГ.

Гармаш також розцінив визнання таких документів як суб'єктивізацію так званих "ЛДНР" як сторони конфлікту.

"Тому це нездійсненна вимога... Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, - ред.). Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не очікує миру на Донбасі до Різдва і новорічних свят.

Зазначимо, КПВВ на Донбасі повноцінно не працюють з весни 2020 року.

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