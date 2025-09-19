Самый быстрый смартфон в мире? Тесты iPhone 17 Pro показали неожиданный результат

Когда Apple представила iPhone 17 Pro, компания заявила, что новый процессор Apple A19 Pro - это самый быстрый мобильный чип в мире. Теперь, когда смартфоны серии iPhone 17 поступили в продажу, специалисты протестировали новинки по тем же бенчмаркам, что и все другие телефоны.

О том, действительно ли iPhone 17 Pro можно считать самым быстрым смартфоном в мире, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar .

Результаты тестов: Apple вырвалась вперед

По данным Geekbench, iPhone 17 Pro Max набрал 9968 баллов во многопоточном тесте, обогнав предыдущего лидера среди Android - Samsung Galaxy S25 Ultra (9829 баллов). Таким образом, A19 Pro стал первым процессором, который возглавил рейтинг сразу и по одноядерной, и по многоядерной производительности.

Игры - слабое место iPhone

Однако ситуация меняется, если речь идет о графике. В тесте "3DMark Solar Bay Unlimited" Galaxy S25 Ultra показал впечатляющие 42,36 FPS, тогда как iPhone 17 Pro Max - лишь 14,43 FPS.

В других бенчмарках разница оказалась минимальной: например, в "Wild Life Extreme Unlimited" iPhone выдал 35 FPS, а Galaxy - 35,4 FPS. В тесте "Steel Nomad Light Unlimited" преимущество снова оказалось за iPhone (18,63 FPS против 16,19 FPS).

iPhone 17 Pro - самый быстрый смартфон, но не для геймеров (фото: Future)

Батарея: iPhone против Samsung и OnePlus

В испытании на автономность iPhone 17 Pro Max продержался 17 часов 54 минуты, немного опередив Galaxy S25 Ultra (17 часов 35 минут). Но оба смартфона проиграли OnePlus 13, чей новый аккумулятор на основе кремний-углеродной технологии обеспечил рекордные 19 часов 39 минут работы. При этом OnePlus заряжается значительно быстрее конкурентов.

Будущее процессоров

В конце месяца Qualcomm представит новое поколение процессоров Snapdragon. Эксперты считают, что компания вряд ли позволит Apple долго удерживать лидерство в производительности.

По сути, сегодня Apple может похвастаться самым мощным процессором, а Android - лучшими показателями в играх. Но в любом случае и iPhone, и топовые смартфоны Samsung или OnePlus обеспечивают производительность с большим запасом, чем требуется большинству пользователей.