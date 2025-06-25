В Тихом океане затонуло судно с электромобилями, полыхавшее три недели
В Тихом океане все же затонуло судно Morning Midas с электромобилями на борту, которое загорелось в начале июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The New York Post.
Это произошло через несколько недель после того, как на палубе, где находились электромобили, вспыхнул пожар, что вызвало опасения по поводу возможности выделения токсичных паров из-за аккумуляторов.
Судно дрейфовало в международных водах с 3 июня. Экипаж успел эвакуироваться, когда вспыхнул пожар.
По данным владельца судна, лондонской компании Zodiac Maritime, на борту находилось 3000 автомобилей, в том числе 800 электромобилей. Конструкция за последние три недели была ослаблена пожаром и непогодой. Судно затонуло на глубине примерно в 4,8 тысячи метров.
"В качестве меры предосторожности два спасательных буксира с оборудованием для контроля загрязнения остаются на месте. Их экипажи в безопасности. В качестве дополнительной меры предосторожности к месту происшествия также направляется специализированное судно по борьбе с загрязнением", - сказали в компании.
По данным Zodiac Maritime, фирма сотрудничает с Береговой охраной США.
Пожар на судне в Тихом океане
Напомним, ролкер Morning Midas шел из Китая в Мексику. Судно отправилось 26 мая. На восьмой день плавания на борту вспыхнул пожар.
Экипаж не сумел взять ситуацию под контроль и покинул судно на спасательных шлюпках.
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