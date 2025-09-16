ua en ru
iOS 26 "съедает" батарею и греет iPhone: Apple объяснила, что происходит

Вторник 16 сентября 2025 07:20
iOS 26 "съедает" батарею и греет iPhone: Apple объяснила, что происходит Как iOS 26 может повлиять на работу iPhone и расход батареи (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple выпустила финальную версию iOS 26, которая уже доступна для установки на iPhone. Вместе с релизом на сайте Apple появился новый раздел поддержки, где объясняется, зачем нужны обновления ПО, а также как они могут отразиться на производительности и времени работы от батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Влияние обновлений на батарею и производительность

Apple предупреждает, что сразу после установки крупного обновления, например iOS 26.0, пользователи могут заметить повышенный расход заряда и нагрев устройства.

Это связано с тем, что в фоновом режиме iPhone завершает настройку системы: индексирует данные, обновляет приложения и загружает дополнительные файлы. По словам компании, это абсолютно нормальный и временный процесс.

Тем не менее, в некоторых случаях новые функции могут требовать больше ресурсов, чем ранее. Это может привести к небольшому, но постоянному влиянию на производительность и автономность устройства - все зависит от сценариев использования.

Apple утверждает, что продолжает оптимизировать систему, чтобы минимизировать такие эффекты.

В чем суть

Таким образом, компания фактически признает два момента:

  • кратковременное снижение автономности и рост нагрева iPhone после крупных апдейтов - это норма
  • в отдельных случаях новые функции действительно могут дольше нагружать процессор и расходовать батарею.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации наблюдались и при прошлых релизах iOS, однако впервые Apple официально разъяснила причины такого поведения.

Что стоит знать пользователям

  • Дополнительная нагрузка обычно исчезает в течение нескольких дней после обновления
  • долгосрочные изменения зависят от того, насколько активно используется функционал, требующий повышенных ресурсов
  • часть нововведений - действительно полезные (например, Always-On Display), но есть и функции, влияющие скорее на визуальную составляющую, чем на удобство.

Фактически Apple заранее пытается снять критику в адрес новой визуальной системы Liquid Glass, которая, по мнению тестировщиков, может повышать расход батареи.

Главный вывод: устанавливая iOS 26, пользователи должны быть готовы к кратковременному повышенному энергопотреблению, а дальнейшее влияние зависит от индивидуального использования новых функций.

