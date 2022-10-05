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В Изюме задержали экс-правохранителя, который "сдавал" врагу патриотов во время оккупации

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Среда 05 октября 2022 11:23
В Изюме задержали экс-правохранителя, который "сдавал" врагу патриотов во время оккупации Фото: в Изюме задержали эксправохранителя, который "сдавал" врагу патриотов во время оккупации города (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Изюме задержан бывший правоохранитель, который во время оккупации сдавал россиянам украинских патриотов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДБР.

"Работники ДБР во взаимодействии с ГУНП в Харьковской области задержали бывшего украинского правоохранителя, который после оккупации города Изюм "трудоустроился" в так называемой "народной милиции" оккупантов", - пишет ДБР.

Во время оккупации предатель помогал врагу патрулировать город и докладывал россиянам о патриотически настроенных украинцах. После этого российские военные проверяли людей и часто применяли против них пытки.

"После освобождения Изюма и бегства захватчиков работники ДБР установили местонахождение экс-правохранителя. Во время задержания он пытался сбежать, но наступил на противопехотную мину, которую установили россияне. В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию стопы", - добавляет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 111 УК предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что псевдостаросте деоккупированного села в Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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