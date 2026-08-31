Путин в четвертый раз увеличил штат своих охранников, теперь их 800

Количество сотрудников Федеральной службы охраны, которые будут "приглядывать" за Путиным, возросло почти на 100 человек за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Путин увеличил свою охрану

Глава Кремля подписал указ об очередном расширении центрального аппарата ФСО уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно документу, предельная численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличивается с 785 до 812 человек, пишет издание.

Штат расширяли:

1 января 2025 года - до 785 человек,

1 января 2024 года - до 775 человек,

в конце 2022 года - с 725 до 760 человек.

До полномасштабного вторжения в Украину центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Путин сказал премьер-министру Индии Нарендри Моди, что Россия якобы двигается по пути завершения "украинского конфликта".