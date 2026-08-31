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Путин в четвертый раз увеличил штат своих охранников, теперь их 800

22:49 31.08.2026 Пн
1 мин
Российский диктатор начал увеличивать штат своей охраны с 2022 года
aimg Елена Бджола
Путин в четвертый раз увеличил штат своих охранников, теперь их 800 Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Количество сотрудников Федеральной службы охраны, которые будут "приглядывать" за Путиным, возросло почти на 100 человек за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Путин увеличил свою охрану

Глава Кремля подписал указ об очередном расширении центрального аппарата ФСО уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно документу, предельная численность сотрудников центрального аппарата ФСО увеличивается с 785 до 812 человек, пишет издание.

Штат расширяли:

  • 1 января 2025 года - до 785 человек,
  • 1 января 2024 года - до 775 человек,
  • в конце 2022 года - с 725 до 760 человек.

До полномасштабного вторжения в Украину центральный аппарат ФСО не расширялся почти 13 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что Путин сказал премьер-министру Индии Нарендри Моди, что Россия якобы двигается по пути завершения "украинского конфликта".

Также сообщалось, что Моди во время общения с Путиным заявил, что мир должен наконец-то избрать окончание войны.

Кроме того, решение об эскалации войны против Украины обусловлено внутренними причинами, ведь главная цель Путина - сохранение собственной власти и жизни.

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