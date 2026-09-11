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Генералы Путина попросили еще 800 тысяч бойцов: сколько реально может набрать РФ

15:01 11.09.2026 Пт
1 мин
Россия не сможет мобилизовать столько новобранцев по одной причине
aimg Елена Чупровская
Генералы Путина попросили еще 800 тысяч бойцов: сколько реально может набрать РФ Фото: В ГУР рассказали, почему Россия не сможет мобилизовать 800 тысяч новобранцев (Getty Images)
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Генералы главы Кремля попросили в разведки еще около 800 тысяч военных для продолжения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.

Путинские генералы просят почти 800 тысяч бойцов

По данным разведывательной сводки ГУР, генералы главы Кремля попросили у него дополнительно 800 000 военнослужащих.

Такой запрос возник после общенациональных выборов, которые прошли в России в этом месяце.

Армия РФ физически не может освоить столько новобранцев

Начальник ГУР Олег Иващенко отмечает, что озвученная генералами цифра значительно превышает реальные возможности русской армии.

"В реальности армия может одновременно усвоить - мобилизовать, вооружить, накормить, подготовить и интегрировать - не более 300-500 тысяч новобранцев", - отметил Иващенко.

Напомним, в России также ужесточили ограничения на выезд военнообязанных запаса за границу.

Впервые зафиксировали случай, когда резервиста не выпустили из страны из-за мобилизационного предписания в документах.

Между тем, по предварительным заявлениям Иващенко, у России есть военные и экономические ресурсы для войны еще на ближайший год, но они могут полностью иссякнуть уже к 2028 году.

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