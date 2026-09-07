Россия ограничивает выезд за границу военных запаса на фоне слухов о мобилизации

В России впервые зафиксирован случай, когда военнообязанный запаса не смог покинуть страну. Решение об ограничении выезда принял военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Россия не выпускает военных запаса

По данным правозащитников, 24-летний житель Ростовской области 2 сентября попытался вылететь из Краснодара за границу. В 2024 году он прошёл срочную службу и находится в запасе.

Однако на паспортном контроле он был задержан для дополнительной проверки. А затем ему вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России.

Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре 2025 года он уточнял там документы военного учета, где ему вклеили мобилизационное предписание.

При этом в электронном реестре эта повестка, как оказалось, числилась со статусом "Гражданин не появился". На основании этого военкомат принял решение об ограничении выезда.

К слову, перед поездкой запасник не видел в реестре сообщения о запрете и узнал о нем только на границе.

Блокировка выезда за границу

С марта после полномасштабного запуска реестра электронных повесток россияне стали жаловаться на блокировку выезда за границу.

По данным правозащитной группы "Идите лесом", только с 18 по 31 августа к ним обратились 73 призывника, пытавшихся пересечь границу:

50 смогли уехать,

23 - нет.

В ряде случаев запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля.

Попытки выехать через Беларусь также не всегда заканчивались успешно: из 11 обратившихся к проекту призывников четверо смогли пересечь границу, семеро - нет.

Ограничения на выезд вводятся параллельно со слухами о новой мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму.