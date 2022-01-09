Блінкен обговорив з Боррелем ситуацію навколо України напередодні переговорів з РФ
Держсекретар США Ентоні Блінкен і верховний представник Євросоюзу (ЄС) у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель обговорили в ході телефонної розмови ситуацію навколо України. Бесіда відбулася в суботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.
Блінкен і Боррель також обговорили співпрацю між США і ЄС і конфліктну ситуацію між Литвою і Китаєм.
"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість координації дій на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і зазначив, що будь - яка подальша агресія Росії щодо України призведе до жорсткої відповіді", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, вчора телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі повідомив про підготовку пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед них скорочення військової присутності і навчань у Східній Європі.
Зазначимо, сьогодні Washington post пише про можливе виведення з Європи американських ракет.