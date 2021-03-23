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Україна вилетить на матч проти Франції без одного форварда через вимоги французьких законів

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 16:05
Україна вилетить на матч проти Франції без одного форварда через вимоги французьких законів Фото: Артем Довбик (scdnipro1.com.ua)
Автор: Роман Тверденко

Нападник збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик не відправиться з командою на виїзний матч проти Франції. Його документи не надали заздалегідь французам.

Про це повідомив сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Довбик не був викликаний в команду заздалегідь і тому його документи не були відправлені до Франції спочатку, щоб його допустили разом з іншими гравцями в країну як спортсмена без проходження карантину. Нападника запросили два дні тому замість травмованого форварда "Динамо" Артема Бесєдіна.

Згідно з французьким норм для отримання в'їзду в країну члена спортивної делегації, влади повинні отримати його документи заздалегідь і дводенного строку для цієї процедури не достатньо.

Тепер Довбик залишиться в Києві і буде тренуватися індивідуально, а до команди приєднається за її повернення з Франції. Україна проведе вдома матчі проти Фінляндії і Казахстану 28-го та 31 березня відповідно. Ігри пройдуть в Києві.

Нагадаємо, матч Франція - Україна відбудеться 24 березня, початок о 21:45.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко довызвал в команду форварда "Дніпра-1" Артема Довбыка. При цьому Шевченко не може розраховувати на п'ятьох гравців з основної обойми збірної.

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