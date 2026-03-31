"Отвратительно, это стыд": Сибига разнес Сийярто за "отчетность" перед Лавровым

Глава МИД Андрей Сибига назвал "отчетность" своего венгерского коллеги Петера Сийярто перед министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "отвратительной".
Как сообщает РБК-Украина, об этом Сибига заявил во время пресс-конференции.
"Вы знаете, я сегодня нашел время на фоне всех событий, чтобы прослушать эти разговоры, которые стали публичными в медиапространстве. Ну, для меня это не разговор. Это усердная отчетность перед российскими патронами. Отвратительно, это стыд. И оно действительно должно быть предметом расследования", - подчеркнул украинский министр.
Он отметил, что профессия дипломата предполагает осторожность в разговорах, поэтому, понимая ситуацию, украинцы "были еще более дипломатичны, чем всегда" с венграми.
"И то, что сейчас стало явным, оно представляет угрозу. На самом деле это представляет угрозу для тех дискуссионных площадок, которые имеют место в Европейском Союзе, в том числе закрытых", - отметил Сибига.
Глава МИД рассказал, что Украина часто приглашается и брифингует об объективной ситуации, поэтому, добавил он, должна быть надлежащая реакция на это проявление.
Во вторник, 31 марта, в сеть попали аудиозаписи телефонных разговоров Сийярто и Лаврова о снятии санкций с влиятельных россиян.
В частности, Лавров обращался к венгерскому министру с просьбой помочь исключить из санкционных списков сестру олигарха Алишера Усманова - Гульбахор Исмаилову. Сийярто пообещал помочь и уже через семь месяцев Исмаилову действительно исключили из списка.
Напомним, недавно издание The Washington Post сообщило, что Сийярто регулярно поддерживал связь с Лавровым во время перерывов в брюссельских встречах.
Из-за такой тесной коммуникации страна-агрессор фактически присутствовала за столом переговоров на каждом заседании Евросоюза в течение многих лет.
Позже Сийярто признал, что регулярно контактирует с Лавровым во время закрытых встреч Совета ЕС. При этом он заявил, что на министерском уровне якобы никакие тайны не обсуждаются.