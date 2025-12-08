Оформляют убитых как СОЧ: командование РФ скрывает реальные потери под Покровском

Агенты АТЕШ внутри 30-й Отдельной механизированной бригады РФ фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно покинувших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных.

В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, подавая убитых как беглецов. Личному составу открыто говорят, что "СОЧ - это проще, чем объяснять родным, где тело".

Такую схему используют и для тех, кто исчез в результате хаотичных штурмов города, и для тех, кого "обнулили" заградительные отряды.

За последний год масштабы фиктивных СЗЧ выросли в разы.

"Как передают наши агенты: "Из количества этих СОЧшников уже можно собрать целую бригаду", - отметили в АТЕШ.

Отмечается, что такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как беглецов, даже если они погибли в бою.

Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом.