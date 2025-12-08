RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Оформляют убитых как СОЧ: командование РФ скрывает реальные потери под Покровском

Фото: командование РФ скрывает реальные потери, оформляя убитых как СОЧ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Командование Вооруженных сил России скрывает реальные потери на Покровском направлении, оформляя убитых как СОЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

Агенты АТЕШ внутри 30-й Отдельной механизированной бригады РФ фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно покинувших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных.

В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, подавая убитых как беглецов. Личному составу открыто говорят, что "СОЧ - это проще, чем объяснять родным, где тело".

Такую схему используют и для тех, кто исчез в результате хаотичных штурмов города, и для тех, кого "обнулили" заградительные отряды.

За последний год масштабы фиктивных СЗЧ выросли в разы.

"Как передают наши агенты: "Из количества этих СОЧшников уже можно собрать целую бригаду", - отметили в АТЕШ.

Отмечается, что такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как беглецов, даже если они погибли в бою.

Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом.

 

Бои за Покровск

Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.

Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

Несмотря на заявления России, города Покровск и Мирноград не окружены. Украинские войска контролируют ключевые районы и работают над расширением логистики для поддержки подразделений на фронте.

Подробнее о том, что происходит в Покровске и на других направлениях фронта, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьПокровскВойна в Украине