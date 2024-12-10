Оформление денежной помощи и не только. На портале "Дія" появится ряд услуг для военных
Украинские военные смогут воспользоваться рядом новых услуг на портале "Дія". В частности, речь об оформлении денежной помощи раненым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.
По словам Шмыгаля, Кабмин запускает экспериментальный проект для военнослужащих и их родственников. Проект предусматривает, что теперь через портал "Дія" можно будет оформить:
- статус лица с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.
К слову, несколько месяцев назад Кабмин изменил правила оформления инвалидности для военнослужащих.
Теперь украинцы могут подать бумажное заявление о получении статуса лица с инвалидностью по почте или через Центр предоставления административных услуг.
Также для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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