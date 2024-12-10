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Оформление денежной помощи и не только. На портале "Дія" появится ряд услуг для военных

Киев, Вторник 10 декабря 2024 15:54
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Оформление денежной помощи и не только. На портале "Дія" появится ряд услуг для военных Иллюстративное фото: для военных добавляют новые услуги на портале "Дія" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогут воспользоваться рядом новых услуг на портале "Дія". В частности, речь об оформлении денежной помощи раненым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

По словам Шмыгаля, Кабмин запускает экспериментальный проект для военнослужащих и их родственников. Проект предусматривает, что теперь через портал "Дія" можно будет оформить:

  • статус лица с инвалидностью в результате войны;
  • денежную помощь раненым;
  • назначение пенсии по инвалидности;
  • обеспечение средствами реабилитации;
  • жилищно-коммунальные льготы;
  • услуги, предоставляемые государством семьям погибших воинов.

К слову, несколько месяцев назад Кабмин изменил правила оформления инвалидности для военнослужащих.

Теперь украинцы могут подать бумажное заявление о получении статуса лица с инвалидностью по почте или через Центр предоставления административных услуг.

Также для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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