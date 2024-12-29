Оформление инвалидности для военных изменилось: как выглядит новая процедура

Каждый военнослужащий, получивший ранения, имеет право на поддержку и социальные гарантии. Сейчас их получение будет происходить по новой процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.

После этого специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходимый для назначения единовременной денежной помощи), реабилитационные мероприятия и сроки переосвидетельствования.

Военнослужащий получит от системы оповещение на электронную почту о форме, времени и месте оценивания.

Следующий шаг - прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Председатель ВВК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования экспертными командами.

После получения ранения военнослужащий в первую очередь попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния.

В министерстве объяснили, как будет происходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценки повседневного функционирования лица.

Заметим, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.

Напомним также, что украинские военные смогут воспользоваться рядом новых услуг на портале "Дія". В частности, речь идет об оформлении денежной помощи раненым.

К тому же для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.