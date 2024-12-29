Оформление инвалидности для военных изменилось: как выглядит новая процедура
Каждый военнослужащий, получивший ранения, имеет право на поддержку и социальные гарантии. Сейчас их получение будет происходить по новой процедуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
В министерстве объяснили, как будет происходить процедура установления группы инвалидности в новой системе оценки повседневного функционирования лица.
Медицинская помощь и документальное подтверждение
После получения ранения военнослужащий в первую очередь попадает в ближайшее медицинское учреждение для стабилизации состояния.
Оценка состояния
Следующий шаг - прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Председатель ВВК в случае необходимости формирует электронное направление на дальнейшее оценивание повседневного функционирования экспертными командами.
Формы оценки повседневного функционирования лица экспертными командами:
- Очное рассмотрение (личное присутствие в медучреждении);
- По месту пребывания (для тех, кто не может передвигаться);
- Заочно (на основе документов);
- Дистанционно (с использованием телемедицины).
Военнослужащий получит от системы оповещение на электронную почту о форме, времени и месте оценивания.
Решение экспертной команды
После этого специалисты определяют группу инвалидности или процент потери трудоспособности (необходимый для назначения единовременной денежной помощи), реабилитационные мероприятия и сроки переосвидетельствования.
Данные будут вноситься в электронную систему и передаваться в государственные органы для социальной поддержки. Решение также поступит пациенту на электронную почту или заказным письмом, и в кабинет лечащего врача в электронной системе.
Заметим, что реформа военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине позволяет проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору. Такую инициативу запускает Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения.
Напомним также, что украинские военные смогут воспользоваться рядом новых услуг на портале "Дія". В частности, речь идет об оформлении денежной помощи раненым.
К тому же для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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