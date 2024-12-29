Оформлення інвалідності для військових змінилось: як виглядає нова процедура

Кожен військовослужбовець, який отримав поранення, має право на підтримку та соціальні гарантії. Наразі їх отримання відбуватиметься за новою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

Дані будуть вноситись до електронної системи та передаватись до державних органів для соціальної підтримки. Рішення також надійде пацієнту на електронну пошту чи рекомендованим листом, і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі.

Після цього фахівці визначають групу інвалідності або відсоток втрати працездатності (необхідний для призначення одноразової грошової допомоги), реабілітаційні заходи та строки переоглядів.

Військовослужбовець отримає від системи сповіщення на електронну пошту про форму, час і місце оцінювання.

Наступний крок - проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Голова ВЛК у разі потреби формує електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування експертними командами.

Після отримання поранення військовослужбовець найперше потрапляє до найближчого медичного закладу для стабілізації стану.

В міністерстві пояснили, як відбуватиметься процедура встановлення групи інвалідності в новій системі оцінювання повсякденного функціонування особи.

Зауважимо, що реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо також, що українські військові матимуть змогу скористатися низкою нових послуг на порталі "Дія". Зокрема, йдеться про оформлення грошової допомоги пораненим.

До того ж для українських військових та їхніх родичів передбачено можливість оформити пільги по оплаті житлово-комунальних послуг.

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