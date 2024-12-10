Оформление денежной помощи и не только. На портале "Дія" появится ряд услуг для военных

К слову, несколько месяцев назад Кабмин изменил правила оформления инвалидности для военнослужащих.

Теперь украинцы могут подать бумажное заявление о получении статуса лица с инвалидностью по почте или через Центр предоставления административных услуг.

Также для украинских военных и их родственников предусмотрена возможность оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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