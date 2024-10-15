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Кабмин изменил порядок оформления инвалидности

Украина, Вторник 15 октября 2024 12:56
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Кабмин изменил порядок оформления инвалидности Фото: правительство внесло изменения в порядок оформления инвалидности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

В частности, уточнена процедура предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.

Предусмотрено, что в бумажной форме заявление подается по зарегистрированному месту жительства заявителя непосредственно местному структурному подразделению по ветеранской политике, в том числе путем отправки средствами почтовой связи, или через ЦНАУ.

Также определен перечень органов, в которые структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов в случае их отсутствия у заявителя, и определен порядок действий, совершаемых структурным подразделением по ветеранской политике в случае неполучения им ответа на запрос на истребование документов, или их поступление позже установленного срока.

Кроме того, уточнен способ получения заявителем уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса в случае подачи заявления в бумажной форме.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц.

В частности, предусмотрено, что заявители будут подавать в Министерство по делам ветеранов заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи.

При этом заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг ЦНАУ, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) такое заявление возможно будет подать в электронной форме средствами Портала Дія или Единого государственного реестра ветеранов войны.

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