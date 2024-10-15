Кабмин изменил порядок оформления инвалидности

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности, Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны и Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

В частности, уточнена процедура предоставления лицам статуса лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины по заявлению в бумажной форме.

Предусмотрено, что в бумажной форме заявление подается по зарегистрированному месту жительства заявителя непосредственно местному структурному подразделению по ветеранской политике, в том числе путем отправки средствами почтовой связи, или через ЦНАУ.

Также определен перечень органов, в которые структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов в случае их отсутствия у заявителя, и определен порядок действий, совершаемых структурным подразделением по ветеранской политике в случае неполучения им ответа на запрос на истребование документов, или их поступление позже установленного срока.

Кроме того, уточнен способ получения заявителем уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса в случае подачи заявления в бумажной форме.