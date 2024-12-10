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Оформлення грошової допомоги і не лише. На порталі "Дія" з'явиться низка послуг для військових

Ілюстративне фото: для військових додають нові послуги на порталі "Дія" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові матимуть змогу скористатися низкою нових послуг на порталі "Дія". Зокрема, йдеться про оформлення грошової допомоги пораненим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

За словами Шмигаля, Кабмін запускає експериментальний проект для військовослужбовців та їхніх родичів. Проект передбачає, що тепер через портал "Дія" можна буде оформити:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які надає держава сім'ям загиблих воїнів.

 

До речі, кілька місяців тому Кабмін змінив правила оформлення інвалідності для військовослужбовців.

Наразі українці можуть подати паперову заяву про отримання статусу особи з інвалідністю поштою або через Центр надання адміністративних послуг.

Також для українських військових та їхніх родичів передбачено можливість оформити пільги по оплаті житлово-комунальних послуг.

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Збройні сили УкраїниДенис ШмигальДія