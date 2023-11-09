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Оформить субсидию через "Дію" станет легче: услугу можно протестировать

Украина, Четверг 09 ноября 2023 10:47
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Оформить субсидию через "Дію" станет легче: услугу можно протестировать Фото: в "Дії" упрощают оформление субсидий (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оформление субсидий на коммунальные услуги через портал "Дія" упростят. Украинцы могут присоединиться к тестированию услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Вскоре запустим на портале Дія усовершенствованную услугу по оформлению жилищной субсидии. Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенного для оплаты коммуналки", - отметил Федоров.

Сейчас, чтобы подать заявку на получение субсидии, нужно заполнить расширенную форму на 21 пункт. Скоро этот сервис будет иметь всего 7 шагов. Сама процедура будет занимать до 10 минут.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию услуги, нужно заполнить форму в чат-боте "Запис на бета-тестування Дії".

Как оформить субсидию через "Дію"

В заявлении необходимо указать адрес, по которому хотите получить субсидию; и указать, имеете ли задолженность за коммунальные услуги. После чего необходимо выбрать, на какие именно ЖКУ необходима льгота (можно выбрать несколько).

Затем следует указать номер лицевого счета и название организации, предоставляющей услугу, есть счетчики, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.

Также при необходимости придется загрузить документы для дополнительной информации. Это может быть справка о доходах, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие пребывание лица в сложных жизненных обстоятельствах и т.п.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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