Оформити субсидію через "Дію" стане легше: послугу можна протестувати

Оформлення субсидій на комунальні послуги через портал "Дія" спростять. Українці можуть приєднатися до тестування послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Незабаром запустимо на порталі Дія вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії. Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки", - зазначив Федоров.

Зараз, щоб подати заявку на отримання субсидії, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Скоро цей сервіс матиме всього 7 кроків. Сама процедура займатиме до 10 хвилин.

Щоб долучитися до бета-тестування послуги, потрібно заповнити форму у чат-боті "Запис на бета-тестування Дії".

Як оформити субсидію через "Дію"

Потрібно авторизуватися на порталі diia.gov.ua. (це можна зробити за допомогою електронного підпису або BankID);

Обираємо в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомога";

Далі обираємо пункт "Заява на субсидію".

У заяві необхідно зазначити адресу, за якою хочете отримати субсидію; та вказати, чи маєте заборгованість за комунальні послуги. Після чого необхідно обрати, на які саме ЖКП потрібна пільга (можна обрати кілька).

Потім треба вказати номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу, чи є лічильники, а також інформацію про доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою, окрім тих, інформація про яких є в держреєстрах.

Також у разі необхідності доведеться завантажити документи для додаткової інформації. Це може бути довідка про доходи, договір оренди квартири або ж, наприклад, документи, які підтверджують перебування особи в складних життєвих обставинах тощо.