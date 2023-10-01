Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре

В Украине с 1 октября 2023 года начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон. При этом повышения тарифов на коммуналку не ожидается.

РБК-Украина подробнее рассказывает о том, что изменится в октябре.

Тарифы. Что будет с ценами на газ, тепло, свет и воду

Повышение тарифов на некоторые услуги жилищно-коммунального хозяйства остается под мораторием. Он касается тарифов на газ, отопление и горячую воду. В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что цены будут оставаться неизменными как минимум до конца отопительного сезона.

На рынке природного газа продлен режим спецобязательств. Благодаря этому производители тепла получают газ по фиксированной цене 7,4 гривен за кубометр. А это в свою очередь сдерживает рост тарифов на тепло и горячую воду.

Что касается цен на газ, то "Нафтогаз Украины", который поставляет его около 98% потребителей, заверяет, что до апреля тариф останется на отметке 7,96 гривен за кубометр.

"Цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться", - заявил глава НАК Алексей Чернышев.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что после июньского повышения дальнейший рост тарифов на свет не обсуждается. По его словам, действующие до конца года спецобязательства на рынке электроэнергии намерены продлить на 2024 год.

Для бытовых потребителей действует тариф 2,64 гривны за кВт*ч вне зависимости от объема. У абонентов с двухзонными счетчиками есть возможность платить меньше, поскольку "ночные киловатты" с 23:00 до 07:00 в двое дешевле. Максимальная экономия будет при переносе основной нагрузки на сеть именно на ночь.

Тарифы на воду также остаются прежними. Летом регулятор пытался согласовать рост на треть для 34 водоканалов, но после критики этому решению не дали "зеленый свет".

Пенсии пока без повышения

В октябре повышение пенсий не предусмотрено. За исключением стандартных надбавок для пенсионеров старше 70 лет.

Отметим, ежемесячные доплаты по возрасту выглядят следующим образом:

от 70 до 74 лет - 300 гривен

от 75 до 79 лет - 456 гривен

от 80 лет и старше - 570 гривен

Кроме того, пенсионеры со статусом временно перемещенных лиц могут рассчитывать на доплаты в размере 2093 гривен, если они по разным причинам в течение нескольких месяцев не получали свою пенсию.

Следующий массовый перерасчет пенсий планируется на март 2024 года. Согласно законодательству, тогда должна быть проведена индексация.

Субсидии будут пересчитаны

Украинцы могут рассчитывать на субсидии, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15% среднемесячного дохода семьи. В прошлом отопительном сезоне средний размер субсидии составлял 1600 гривен на одно домохозяйство. В нынешнем может увеличиться из-за более дорогой электроэнергии.

При назначении субсидии с октября на отопительный сезон 2023/2024 учитываются доходы семьи за первые два квартала 2023 года. Если субсидия назначается пенсионеру, то учитывается доход в размере выплат за август.

Назначением субсидии занимается Пенсионный фонд. Для ее оформления не обязательно лично посещать его органы. Достаточно заполнить все формы и при необходимости приложить скан-копии документов на порталах "Дія" или ПФУ.

При этом автоматически субсидии пересчитают:

домохозяйствам, которым назначена субсидия на неотапливаемый период 2023 года

домохозяйствам, которым она была назначена в размере 0,00 грн на неотапливаемый период

Перерасчет осуществляется на основе информации:

о доходах лиц (Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков), о группе плательщиков единого налога, к которому относится физическое лицо-предприниматель на упрощенной системе (Налоговая служба)

о доходах лиц и уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

об отсутствии долгов за коммуналку (от поставщиков услуг ЖКХ)

В то же время некоторым категориям субсидия на отапливаемый период будет назначаться только по новому обращению. Это те, кто отказался от субсидии, но на отопительный период желает получать выплаты. И те, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном положении и так далее.

Если получатель субсидии приобрел новое авто, недвижимость, открыл депозит на более чем 100 000 гривен, не погасил долги за коммуналку или если хотя бы один взрослый член семьи не учится и не работает, но не имеет статуса безработного, тогда выплаты прекращаются.