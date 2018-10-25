Як оформити субсидію через Інтернет: покрокова інструкція

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Оформити субсидію в Україні тепер можна не виходячи з дому

Отримати житлову субсидію українці тепер можуть не виходячи з дому, так як подати документи для призначення субсидії можна онлайн на урядовому порталі.

Styler підготував для вас повну покрокову інструкцію того, як це зробити.

1. Для отримання допомоги потрібно зайти на урядовий портал, де створено окремий розділ "Субсидія".

Скріншот (kmu.gov.ua)

2. Щоб ознайомитися з послугою і списком документів, достатньо наявності адреси електронної пошти, куди прийде код для входу на сайт.

Скріншот (kmu.gov.ua)

3. На другому етапі потрібно заповнити заяву та декларацію про доходи і витрати.

Приклад заповнення заяви про призначення житлової субсидії (subsidii.mlsp.gov.ua)

Заповнення блоку "Перелік послуг, на які необхідно призначити субсидію" (subsidii.mlsp.gov.ua)

4. Офіційно відправити документи на субсидію можна буде після того, як ви підтвердите особистість за допомогою електронного підпису, або через BankID.

5. Дізнатися, чи була призначена субсидія, можна за допомогою сервісу Єдиного державного реєстру одержувачів субсидій, перейшовши за посиланням.

Зазначимо, що комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Додамо, що ця послуга абсолютно безкоштовна.

Нагадаємо, що раніше в Мінсоцполітики назвали три варіанти оформлення субсидій.

"Це може бути особистий прийом в управлінні соціального захисту населення, це може бути подання електронної заяви і декларації через сайт Міністерства соціальної політики, і людина може надіслати заяву та декларацію поштою, це теж варіант, з яким він може звернутися, підписавши всі необхідні документи", - зазначив міністр Андрій Рева.

Крім того, він назвав терміни повної монетизації субсидій.

Відео: РБК-Україна