В Минсоцполитики назвали три варианта оформления субсидий

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Гражданам не обязательно лично приходить на прием для оформления субсидий

Украинцы могут оформить субсидии на сайте Минсоцполитики, по почте и на личном приеме. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас существуют различные возможности, чтобы люди подавали документы на субсидию. Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства социальной политики и человек может отправить заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым он может обратиться, подписав все необходимые документы", - сказал Он журналистам.

Напомним, 12 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, теперь министерство должно спросить разрешения, перед тем, как получать данные относительно пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины работает над внедрением монетизации субсидий в три этапа. На сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа: с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов; с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым назначена субсидию на неотопительный период 2019 года; с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.