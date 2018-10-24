ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Минсоцполитики назвали три варианта оформления субсидий

Новости » Финансы    24.10.2018 - 15:07
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Гражданам не обязательно лично приходить на прием для оформления субсидий

Украинцы могут оформить субсидии на сайте Минсоцполитики, по почте и на личном приеме. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас существуют различные возможности, чтобы люди подавали документы на субсидию. Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства социальной политики и человек может отправить заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым он может обратиться, подписав все необходимые документы", - сказал Он журналистам.

Напомним, 12 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные. Согласно решению суда, теперь министерство должно спросить разрешения, перед тем, как получать данные относительно пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины работает над внедрением монетизации субсидий в три этапа. На сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа: с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов; с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым назначена субсидию на неотопительный период 2019 года; с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.

Количество получателей субсидий в сентябре увеличилось до 2,6 млн хозяйств Субсидии получат около 7 млн семей, - Гройсман
Новости Украины субсидииАндрей Рева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь