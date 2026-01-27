Снова рекордный курс евро. Как подорожала валюта с начала года
Национальный банк продолжает поднимать официальный курс евро до новых рекордных значений, на 28 января курс валюты Еврозоны установлен на уровне 51,23 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Курс валют: главное
Как вырос официальный курс
Сколько стоит евро в обменниках
Насколько подорожала валюта с начала года
Официальный курс евро на 28 января составил 51,23 гривен, что на 17 копеек выше значения 27 января. Курс доллара на 28 января установлен на уровне 42,96 гривен (-0,17 гривен к предыдущему дню).
Стоимость на наличном рынке
В кассах банков и обменных пунктах курс продажи евро с утра вырос немного - средний курс продажи снизился на 3 копейки - с 51,47 до 51,44 гривен. Курс покупки евро держиться на том же уровне - 50,71 гривен.
Стоимость доллара на наличном рынке снизилась на протяжении дня - с 42,80-43,37 гривен (покупка-продажа) до 42,73-43,29 гривен. Снижение составило 7-8 копеек.
Динамика с начала года
С 1 января (49,79 гривен)официальный курс евро вырос на 1,44 гривен. При этом, курс доллара снизился на 61 копейку. Он активно начал уменьшаться с 19 января, с этого дня до 28 января курс валюты США просел на 45 копеек.
Средние курсы покупки-продажи доллара на наличном рынке с 1 по 27 января выросли на 73-77 копеек - до 42,72-43,28 гривен. За этот период, стоимость евро на этом сегменте валютного рынка выросла на 1,30-1,32 гривен - до 50,71-51,44 гривен.
На межбанковском валютном рынке доллар вырос с начала года на 79-84 копейки - до 42,96-43,01 гривен (покупка-продажа), а курсы евро - на 1,56-1,61 гривну - до 51,03-51,09 гривен.
Напомним, на 23 января НБУ поднял официальный курс евро до 50,65 гривен. На утро 26 января многие банки выстаивли курсы продажи евро на уровне выше 51 гривны.
27 января официальный курс евро вырос до 51,06 гривен (+0,41 гривен по отношению к предыдущему дню). Рост стоимости евро объясняется укреплением европейской валюты на фоне доллара на международном рынке, а снижение курса доллара к гривне - сокращением спроса на валюту.