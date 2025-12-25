ua en ru
Официальный курс доллара снизился на 22 копейки

Украина, Четверг 25 декабря 2025 16:26
Официальный курс доллара снизился на 22 копейки Фото: Курс доллара упал на 22 копейки (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 22 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 26 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 41,9331 гривен за 1 доллар (-0,22 грн).

Официальный курс доллара снизился на 22 копейкиbank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,4265 гривен за 1 евро (-0,26 грн).

Официальный курс доллара снизился на 22 копейкиbank.gov.ua

На межбанке курс долара в результате торгов 24 декабря увеличился на 29 копеек – до 42,07-42,12 гривен (покупка-продажа), а курс евро вырос на 39 копеек – до 49,57-49,62 гривен (покупка-продажа).

Официальный курс доллара снизился на 22 копейкиudinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 24 декабря не изменился и составляет 42,32 гривен, при этом, курс продажи евро уменьшился на 2 копейки – до 49,91 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 41,77 и 49,25 гривен соответственно.

Напомним, что на 25 декабря НБУ установил официальный курс гривны на уровне 42,15 гривны, что на 5 копеек выше курса предыдущего дня. При этом, официальный курс евро также подрос на 5 копеек - до 49,68 гривен.

На межбанке курс долара в результате торгов 23 декабря снизился на 22-24 копейки – до 41,78-41,83 гривен (покупка-продажа), а курс евро уменьшился на 22-24 копейки – до 49,18-49,23 гривен (покупка-продажа).

За период 1-24 декабря курсы купли-продажи доллара на межбанке снизились на 25-27 копейки - до 42,07-42,12 гривен, а курс покупки-продажи евро выросли на 30-34 копейки - до 49,57-49,62 гривен.

