Официальный курс доллара обновил рекордное значение

Официальный курс доллара на 7 января был установлен НБУ на рекордном значении - 42,56 гривен, что на 14 копеек больше курса 6 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 5 января увеличился на 16 копеек и составляет 42,78 гривен, курс продажи евро вырос на 22 копейки и достиг 50,19 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,22 и 49,50 гривен соответственно.

На межбанке курс доллара в результате торгов 5 января вырос на 16-17 копеек – до 42,42-42,45 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 49,58-49,60 гривен (+0,01 и +0,02 по сравнению с предыдущим днем).

Напомним, что на 6 января Нацбанк поднял курс доллара до предыдущего рекордного значения - 42,42 гривен.

Курс продажи доллара в обменниках со 2 по 6 января вырос на 25 копеек - с 42,53 до 42,78 гривен. Курс покупки продемонстрировал такую же динамику и достиг 6 января - 42,22 гривен.

Официальный курс доллара отражает соотношение спроса и предложения на эту валюту на внутреннем рынке. Доллар является курсообразующей валютой для Украины на сегодня. курс остальных валют определяются по их стоимости по отношению к доллару.

