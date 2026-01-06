ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ поднял курс доллара до рекордного значения

Украина, Вторник 06 января 2026 11:36
UA EN RU
НБУ поднял курс доллара до рекордного значения Фото: Официальный курс доллара вырос до наибольшего значения (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

НБУ поднял курс доллара на 6 января до рекордного значения - 42,42 гривен, что на 2 копейки больше предыдущего наибольшего значения - 42,40 (26 ноября).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

С 1 октября 2025 года официальный курс вырос на 1,28 гривен или 3,1%.

Обменный курс

По состоянию на утро 6 января средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 7 копеек по сравнению с 5 января и составляет 42,69 гривны, при этом курс евро вырос на 15 копеек - до 50,12 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,14 гривны (+0,07 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,44 гривны (+0,13 гривны).

Межбанковский рынок

На межбанке в результате торгов 5 января курс доллара находился на уровне 42,42 – 42,45 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 16-17 копеек выше закрытия торговой сессии 2 января. Курс евро на межбанке составил 49,58-49,60 гривен (курс покупки был выше на 1-2 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Прогноз курса до конца года

Возможный рост курса доллара к гривне до конца 2026 года может составить 5-6%, т. е. официальный курс доллара может вырасти к 44,3-44,8 гривен, согласно оценкам опрошенных РБК-Украина экспертов. Прогноз инвестиционной группы ICU - это 44,3 гривны за доллар, KSE Institute (“Киевская школа экономики”) - 44,8 гривен и инвестиционной компании Concorde Capital - 44,8 гривен.

Таким образом, эксперты прогнозируют умеренную девальвацию гривны относительно доллара в течение 2026 года, апеллируя к наличию у Нацбанка всех инструментов для избежания шоковых ситуаций. "Скорее всего, в следующем году политика НБУ не изменится, поэтому обесценивание гривны будет постепенное", - прокомментировал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка