Главная » Бизнес

Доллар идет вниз: НБУ обновил курс валют на 15 января

Украина, Среда 14 января 2026 18:46
UA EN RU
Доллар идет вниз: НБУ обновил курс валют на 15 января Фото: Официальный курс доллара продолжает снижаться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Нацбанк второй день подряд снижает официальный курс доллара после периода высокой стоимости валюты, курс на 15 января установлен на уровне 43,12 гривен (-0,05 гривен по отношению к предыдущему дню).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Официальный курс доллара снизился еще на 5 копеек

  • Какой курс сложился в обменниках к вечеру

  • Как закрылись торги на межбанке

Точный официальный курс доллара на 15 января составляет 43,1236 гривен, а курс евро - 50,2649 гривен (-0,06 копеек к предыдущему дню).

Доллар идет вниз: НБУ обновил курс валют на 15 январяbank.gov.ua

НБУ начал снижать курс с 14 января, за два дня (14-15 числа) официальный курс доллара просел на 14 копеек, а евро - на 27 копеек.

К вечеру 14 января средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков составил 43,51 гривну, а евро 50,77 гривен. Стоимость доллара выросла на 2 копейки по сравнению со значением 13 января, а курс евро снизился на 3 копейки.

Доллар идет вниз: НБУ обновил курс валют на 15 января

bank.gov.ua

Межбанковский рынок 14 января закрылся на отметках стоимости доллара 43,19-43,22 гривен (покупка-продажа) и евро - 50,32-50,34 гривен.

Напомним, официальный курс доллара на 14 января составил 43,18 гривен. Курс евро был установлен на уровне 50,32 гривны.

10 января в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что в период 12-18 января спрос на валюту снизиться (спрос будет меньше превышать предложение) и стоимость валюты перейдет к снижению. Банкир прогнозировал, что официальный курс опуститься до диапазона 42,3-42,9 гривен для доллара и 48,5-49,75 гривен для евро.

