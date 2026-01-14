Доллар идет вниз: НБУ обновил курс валют на 15 января

Нацбанк второй день подряд снижает официальный курс доллара после периода высокой стоимости валюты, курс на 15 января установлен на уровне 43,12 гривен (-0,05 гривен по отношению к предыдущему дню).

Курс валют: главное

Официальный курс доллара снизился еще на 5 копеек

Какой курс сложился в обменниках к вечеру

Как закрылись торги на межбанке

Точный официальный курс доллара на 15 января составляет 43,1236 гривен, а курс евро - 50,2649 гривен (-0,06 копеек к предыдущему дню).

НБУ начал снижать курс с 14 января, за два дня (14-15 числа) официальный курс доллара просел на 14 копеек, а евро - на 27 копеек.

К вечеру 14 января средний курс продажи доллара в обменниках и кассах банков составил 43,51 гривну, а евро 50,77 гривен. Стоимость доллара выросла на 2 копейки по сравнению со значением 13 января, а курс евро снизился на 3 копейки.

Межбанковский рынок 14 января закрылся на отметках стоимости доллара 43,19-43,22 гривен (покупка-продажа) и евро - 50,32-50,34 гривен.