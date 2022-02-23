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На Україну почалася масова DDoS-атака, - Мінцифри

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Середа 23 лютого 2022 17:17
На Україну почалася масова DDoS-атака, - Мінцифри На Україну почалася масова DDoS-атака, - Мінцифри (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну. Чергова DDoS-атака почалася приблизно о 16:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Михайла Федорова.

"Приблизно о 16: 00 почалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Є відповідні дані з ряду банків. Також спостерігаються проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету міністерство і Міністерства закордонних справ", - написав Михайло Федоров.

За інформацією Федорова, це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку від атаки. Також глава Мінцифри додав, що сайт і мобільний додаток "Дія" успішно долає поточну атаку і продовжує стабільно працювати.

РБК-Україна звернулося за додатковою інформацією до Мінцифри.

Що кажуть киберэксперты

У коментарі РБК-Україна співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович повідомив, що це не нова DDoS-атака. За інформацією кіберекспертів, вона триває з 15 лютого.

Раніше РБК-Україна писало, що на Україну почалася нова кібератака.

Також РБК-Україна повідомляло, як українські мобільні оператори працюють над кібербезпекою.

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