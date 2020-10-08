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Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 07:45
Офіційний курс долара знижується третій день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар падає після тривалого зростання

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2836 гривень за 1 долар (-0,0404 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 28,3240 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після тривалого зростання.

Офіційний курс долара знижується третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,34 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 8 жовтня довідковий курс на рівні 28,28 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 жовтня (28,32 грн/долар).

Нагадаємо, глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд з допомогою інтервенцій.

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