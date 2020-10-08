Официальный курс доллара снижается третий день подряд

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар падает после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,28 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 28,2836 гривен за 1 доллар (-0,0404 грн). При этом курс доллара на 8 октября составляет 28,3240 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после длительного роста.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,34 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 октября справочный курс на уровне 28,28 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 октября (28,32 грн/доллар).

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что предложение валюты от экспорта осенью должно возрасти. Однако НБУ не планирует ломать рыночный тренд с помощью интервенций.