Голова НБУ дав прогноз ситуації на валютному ринку в найближчі місяці

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ має намір зберегти політику гнучкого курсу незалежно від ситуації на ринку

Пропозиція валюти від експорту восени має зрости. Однак НБУ не планує ламати ринковий тренд за допомогою інтервенцій.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"Ми очікуємо збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці. У аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаїв. Тобто пропозиція валюти ймовірно зросте", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення. І єдиний фактор, від якого залежить курс в Україні, - це баланс попиту і пропозиції.

"Незалежно від того, куди буде рухатися курс, ми не будемо ламати ринковий тренд і продовжимо згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно. Підлаштовувати нашу курсову політику до бюджетних показників не плануємо. Важливіше, щоб сам бюджет був збалансованим і реалістичним", - сказав він.

Він нагадав, що НБУ з початку вересня витратив з резервів понад 200 млн доларів для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

"Є кілька причин, чому попит збільшився. Зокрема, ми бачили пожвавлення з боку імпортерів. Плюс ще одна об'єктивна причина - Мінфін здійснював погашення облігацій нерезидентів. Тому ми не маємо жодних курсових цілей, курс повністю залежить від ситуації на ринку в певний проміжок часу", - додав Шевченко.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів склав 26 525,74 млн доларів. Таким чином, місячне падіння резервів стало найбільшим у 2020 році.