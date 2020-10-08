НБУ знизив офіційний курс долара на 8 жовтня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар падає після тривалого зростання

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3240 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 28,3639 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується другий день поспіль після тривалого зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,36 гривень за долар, курс купівлі до 28,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,33 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 7 жовтня довідковий курс на рівні 28,40 грн/долар, знизивши його порівняно з 6 жовтня (28,34 грн/долар).

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% до 26,5 млрд доларів.